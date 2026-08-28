Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años: Haakon VIII será su sucesor

El monarca falleció este viernes, tras permanecer once días hospitalizado porducto de un cuadro de anemia que se agravó. Lo sucederá su hijo, Haakon VIII.

El rey de Noruega Harald V falleció este viernes en el Hospital Nacional de Oslo, a los 89 años, tras once días hospitalizado.

La Casa Real de ese país informó la noticia a través de un comunicado: “Con profundo pesar comunicamos que Su Majestad el rey Harald ha fallecido hoy. El rey Harald falleció plácidamente en el Rikshospitalet el viernes 28 de agosto, a las 06.35 horas”, expresaron.

El pasado 17 de agosto, el rey Harald V ingresó al Hospital Nacional debido a un cuadro de anemia. Sin embargo, su estado de salud se complicó el jueves, luego de que la afección derivara en una infección sanguínea.

Harald V ascendió al trono en 1991 y estuvo 35 años a la cabeza de la monarquía Noruega. Ahora será sucedido por su hijo, Haakon VIII.





Duelo nacional en Noruega

El Gobierno de Noruega decretó un periodo de luto nacional por el fallecimiento del rey Harald V, medida que comenzó este viernes y se extenderá hasta después de su funeral, cuya fecha aún no ha sido informada.

Durante los próximos días, las banderas permanecerán a media asta en las residencias reales, edificios públicos e instalaciones militares del país.