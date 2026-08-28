Incendio en cárcel Santiago 1: Fuego afecta sector de lavandería y mantiene riesgo de propagación

De acuerdo con la información preliminar, más de 10 carros de Bomberos y alrededor de 50 voluntarios llegaron hasta la intersección de Club Hípico con Nueva Centenario para combatir las llamas.

Un incendio estructural afecta durante la mañana de este viernes a la cárcel Santiago 1, en la comuna de Santiago, generando un amplio operativo de emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro se originó en el sector de lavandería del recinto penitenciario y, hasta el momento, mantiene peligro de propagación hacia otras dependencias.

De acuerdo con la información preliminar, más de 10 carros de Bomberos y alrededor de 50 voluntarios llegaron hasta la intersección de Club Hípico con Nueva Centenario para combatir las llamas.

Debido a la magnitud de la emergencia, se desplegaron 13 compañías en el lugar, mientras los equipos trabajan intensamente para evitar que el fuego alcance las áreas donde permanecen los internos y funcionarios de Gendarmería.

Las labores se han concentrado en el techo de la estructura afectada, donde los voluntarios intentan acceder al foco principal del incendio.





No se reportan internos afectados

Pese a la preocupación inicial por una eventual evacuación del penal, las autoridades informaron preliminarmente que no existen internos afectados por la emergencia.

Sin embargo, la posibilidad de evacuar sectores del recinto no ha sido descartada debido al riesgo de propagación que aún presenta el siniestro.

Hasta ahora tampoco se ha confirmado si había trabajadores en la lavandería al momento de iniciarse el fuego.