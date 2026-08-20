“Nunca más dejaremos…”: Suro Solar lapida a Luis Jiménez tras reconocer infidelidad y expone millonarios gastos de Gala

El manager de la modelo española expuso que ella habría gastado casi $40 millones de pesos durante su estadía en Qatar.

Este jueves, Suro Solar arremetió con todo contra Luis Jiménez y se refirió a las disculpas públicas que este último dio a Gala Caldirola en Instagram tras confirmar su infidelidad.

El exfutbolista fue infiel con su exesposa, Cote López, quien le habría confesado los hechos a Gala durante su estadía en Qatar, provocando que ella se devolviera a Chile junto a su hija.





¿Qué dijo Suro Solar?

Al respecto, Suro compartió el comunicado de Luis y señaló: “Qué bueno que tus disculpas sean públicas porque nunca más dejaremos que la mires a la cara y le mientas”.

En esa misma línea, acusó: “Muy, muy lindas tus disculpas, ¿y los 20 millones que se gastó en decorar el departamento que tú te quedaste allá?”.

Además, Suro cuestionó: “¿Y los otros 16 millones de pasajes de ida y vuelta por acompañarte a tu aventura? ¿Te mandamos la cuenta por DM? O ya la debes tener. No es lo único que te pagó la queen Gala”.

Acto seguido, el manager de Caldirola comentó la publicación donde ella revelaba que Luis le había propuesto matrimonio y lanzó un contundente mensaje.

“Aunque duela, agradezco al universo que solo alcanzaste a decir el ‘sí’ a la propuesta y no llegaron al altar. No te merece”, concluyó Solar.

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