Sentencian a 20 años de cárcel para el “violador de la imprenta”: Se acreditaron 8 delitos contra mujeres sordas en la RM

Entre las víctimas de abuso y agresión sexual se encuentran dos menores de edad.

Este miércoles se condenó a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossando, hombre que se mantenía en prisión preventiva desde el 2024 tras ser investigador de atacar sexualmente a 13 mujeres de la comunidad sorda en la región Metropolitana.

El Séptimo Tribunal Oral en Lo Penal acogió los argumentos de la Fiscalía de Género Oriente y estableció que el sujeto cuenta con un perfil de agresor sexual serial.

Detalles de la audiencia del agresor sexual serial en la RM

Peñafiel Ossandon fue acusado de cometer violación y abuso sexual, entre los años 2009 y 2022, a 13 mujeres, de las cuales dos eran menores de edad, todas pertenecientes a la comunidad sorda.

Si bien en el juicio se realizaron once declaraciones de víctimas, el Tribunal lo terminó condenando por ocho delitos de violación, uno de ellos en carácter de reiterado, los que ocurrieron específicamente entre el 2009 y 2017.





De acuerdo con la fiscal de Género Oriente, Francisca Rivera, “no son hechos aislados, sino que se pudo probar que él tenía un modo de operar planificado en que seleccionaba a sus víctimas con esta discapacidad que él también tenía, pero en una menor medida“.

En este sentido, explicó que el modus operandi del sujeto era buscar lugares aislados en horarios específicos. “Cuatro de las 13 víctimas, además, fueron llevadas a la imprenta familiar donde las agredió sexualmente“, agregó.

“Fue una investigación compleja, distinta de las que estamos acostumbrados a llevar. Tuvimos un apoyo permanente de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), Brigada de Delitos Sexuales y el apoyo de una intérprete de lengua de señas que estuvo todo el tiempo en la investigación”, cerró la fiscal.