18/ 08/ 2026 07:26

Se incautó gran cantidad de droga y armas: PDI realiza allanamientos simultáneos en la Región Metropolitana

La Policía de Investigaciones (PDI) comenzó una serie de allanamientos simultáneos durante la madrugada de este martes, principalmente en la comuna de Estación Central. Se trata de un operativo para desarticular bandas de narcotráfico. El procedimiento se efectuó en 22 domicilios en distintas comunas de la Región Metropolitana. Personal policial encontró gran cantidad de drogas, armas y ya se han efectuado las primeras detenciones.