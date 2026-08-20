Corte de luz en Santiago: Estas son las 8 comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 8 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 21 de agosto.

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Quinta Normal, La Florida, Peñalolén, San Miguel, San Joaquín, Ñuñoa y Las Condes.





Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este viernes 21 de agosto

Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 01:00 hasta las 06:00 horas.