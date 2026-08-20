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Corte de luz en Santiago: Estas son las 8 comunas afectadas

La empresa Enel informó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este viernes 21 de agosto. 

Según la empresa, las interrupciones están programadas y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Conchalí, Quinta Normal, La Florida, Peñalolén, San Miguel, San Joaquín, Ñuñoa y Las Condes. 

Revisa las comunas que sufrirán corte de luz este viernes 21 de agosto

  • Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • La Florida: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
  • San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • Ñuñoa: Desde las 01:00 hasta las 06:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.
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