Temblor hoy 1 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este martes 1 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, jueves 27 de agosto en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 3.3
- Hora: 06:46 horas
- Epicentro: 19 km al S de Ollagüe
- Profundidad: 203 km
- Magnitud: 3.3
- Hora: 06:02 horas
- Epicentro: 34 km al E de Sierra Gorda
- Profundidad: 96 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 04:11 horas
- Epicentro: 45 km al S de Pica
- Profundidad: 109 km
- Magnitud: 3.9
- Hora: 02:32 horas
- Epicentro: 34 km al SO de Punta de Choros
- Profundidad: 24 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.