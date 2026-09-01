01/ 09/ 2026 07:44

Rescatan a joven secuestrada afuera de disco en Temuco: Detenidos quedaron con arresto domiciliario

Dos hombres fueron capturados por el secuestro de una joven de 20 años en Temuco. La víctima fue abordada a la salida de una discoteque y fue obligada a subir a un vehículo mientras era amenazada por armas cortopunzantes. En esa línea, el Ministerio Público afirmó que la víctima y uno de los autores se habían conocido hace unos días. La joven rescatada fue trasladada al SAR Miraflores donde constató lesiones leves en el rostro y cuello.