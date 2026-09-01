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Rescatan a joven secuestrada afuera de disco en Temuco: Detenidos quedaron con arresto domiciliario

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Dos hombres fueron capturados por el secuestro de una joven de 20 años en Temuco. La víctima fue abordada a la salida de una discoteque y fue obligada a subir a un vehículo mientras era amenazada por armas cortopunzantes. En esa línea, el Ministerio Público afirmó que la víctima y uno de los autores se habían conocido hace unos días. La joven rescatada fue trasladada al SAR Miraflores donde constató lesiones leves en el rostro y cuello.

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