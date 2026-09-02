Intensa búsqueda en Puerto Williams: Buscan lancha pesquera que desapareció con cuatro tripulantes

Según detalló la Armada, las labores abarcan la isla Phillips y se extienden hacia el norte hasta el canal Ballenero, y hacia el sur hasta bahía Cook.

Personal de la Tercera Zona Naval de la Armada anunció trabajos de búsqueda para dar con el paradero de la lancha pesquera a motor “Talymar”, que la madrugada de este miércoles desapareció en la región de Magallanes.

La nave pesquera, que se encontraba realizando faenas de erizo, llevaba cuatro tripulantes a bordo y perdió contacto cuando se encontraba en el extremo suroccidental del archipiélago de Tierra del Fuego.

Tras recibir la alerta, la Gobernación Marítima de Puerto Williams informó que la institución naval activó de inmediato un caso de Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR).





La última ubicación de la lancha, informó La Prensa Austral, fue reportada en las cercanías de las islas Gilbert y Stewart, una zona ubicada a unos 200 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Para esto fueron desplegadas cinco unidades de superficie: los patrulleros Sibbald e Isaza, junto a las lanchas Hallef, Alacalufe y Navarino. A este despliegue también se sumaron un avión y un helicóptero de la Armada.