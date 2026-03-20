“Veo los últimos mensajes de texto…”: Stefan Kramer se sinceró por la muerte de Felipe Camiroaga

Este viernes, en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Stefan Kramer hablará en extenso sobre su amistad con Felipe Camiroaga y los momentos previos a su muerte en el año 2011.

Este viernes, en un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Stefan Kramer hablará en extenso sobre su amistad con Felipe Camiroaga y los momentos previos a su muerte en el año 2011.

El comediante aseguró que el día antes del fatal accidente en el archipiélago de Juan Fernández, el animador había vivido un emotivo momento con Martín Cárcamo, con quien había atravesado un par de problemas.





“Todavía lo tengo en los contactos del celular”

Stefan comentó que sus primeros pasos fueron en el programa “Cuánto Vale el Show” para poder comprarse una PlayStation y así se fue haciendo conocido en distintos programas, hasta que conoció a Felipe Camiroaga.

“Siempre yo lo miré como alguien inalcanzable, entonces ser un partner de él y que me dijera ‘Stefan, tú vas a ser mi coanimador’ y yo decía: ‘Voy a ser su Tonka, su Karen, este hueón me va a querer c…”, bromeó el imitador.

En esa misma línea, admitió: “Felipe era muy natural, muy buena onda… Él fue muy generoso”.

“Siempre quiso estar… Yo todavía lo tengo en los contactos del celular y a veces lo reviso, veo los últimos mensajes de texto”, confesó.

Por otro lado, Kramer se sinceró y reveló que la noche anterior al fatal accidente en el archipiélago de Juan Fernández, estaba junto a Felipe grabando escenas para la primera película del comediante.

Ahí se encontró con Martín Cárcamo, con quien Camiroaga había tenido ciertos roces: “Ellos tenían un tema pendiente y lo conversan esa noche. Se quedan hasta el final y fue como un broche precioso y bueno, al otro día ocurre algo que nadie se imaginó y que te deja totalmente sorprendido”, cerró.

Puedes ver el nuevo capítulo de Podemos Hablar este viernes 20 de marzo a las 22:30 horas a través de las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV.