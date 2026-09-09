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Temblor hoy 9 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Este miércoles 9 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismosde diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

  • Magnitud: 2.6
  • Hora: 06:02 horas
  • Epicentro: 16 km al NO de Quintero
  • Profundidad: 32 km

 

  • Magnitud: 3.5
  • Hora: 04:38 horas
  • Epicentro: 54 km al NE de Calama
  • Profundidad: 118 km

 

  • Magnitud: 3.8
  • Hora: 04:21 horas
  • Epicentro: 37 km al O de Ollagüe
  • Profundidad: 145 km

 

  • Magnitud: 4.0
  • Hora: 01:17 horas
  • Epicentro: 30 km al NE de Calama
  • Profundidad: 111 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

  • Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
  • Protegerse bajo un objeto firme.
  • Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
  • Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
  • En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
  • Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.

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