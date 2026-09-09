Temblor hoy 9 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este miércoles por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este miércoles 9 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismosde diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 2.6
- Hora: 06:02 horas
- Epicentro: 16 km al NO de Quintero
- Profundidad: 32 km
- Magnitud: 3.5
- Hora: 04:38 horas
- Epicentro: 54 km al NE de Calama
- Profundidad: 118 km
- Magnitud: 3.8
- Hora: 04:21 horas
- Epicentro: 37 km al O de Ollagüe
- Profundidad: 145 km
- Magnitud: 4.0
- Hora: 01:17 horas
- Epicentro: 30 km al NE de Calama
- Profundidad: 111 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.