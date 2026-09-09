Temblor hoy 9 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este miércoles 9 de septiembre han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismosde diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.