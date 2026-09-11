Temblor hoy 11 de septiembre en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este viernes 11 de septiembre se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 11 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.8

: 3.8 Hora : 05:34 horas.

: 05:34 horas. Epicentro : 27 km al Noroeste de Cobquecura.

: 27 km al Noroeste de Cobquecura. Profundidad: 29 km.

Magnitud : 3.0

: 3.0 Hora : 04:32 horas.

: 04:32 horas. Epicentro : 70 km al Sur de Ollagüe.

: 70 km al Sur de Ollagüe. Profundidad: 147 km.

Magnitud : 3.9

: 3.9 Hora : 04:04 horas.

: 04:04 horas. Epicentro : 41 km al Sur de Camiña.

: 41 km al Sur de Camiña. Profundidad: 112 km.

Magnitud : 4.3

: 4.3 Hora : 01:42 horas.

: 01:42 horas. Epicentro : 45 km al Noroeste de Quintero.

: 45 km al Noroeste de Quintero. Profundidad: 24 km.

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 01:08 horas.

: 01:08 horas. Epicentro : 33 km al Oeste de Mina Collahuasi.

: 33 km al Oeste de Mina Collahuasi. Profundidad: 112 km.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred)entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:

Mantener la calma y buscar un lugar de protección.

Protegerse bajo un objeto firme.

Cortar electricidad, gas y agua si es posible.

Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.

En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.

Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.

IMPORTANTE: Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.