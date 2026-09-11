Masacre en Quilicura: Detienen a presunto responsable del asesinato de cuatro menores

La captura fue concretada por personal del Departamento OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía ECOH, tras una serie de diligencias investigativas que permitieron ubicar al imputado, identificado con las iniciales J.D.C.S.

Un adolescente de 17 años fue detenido por su presunta participación en el homicidio calificado de cuatro menores de edad ocurrido en julio de 2024 en la comuna de Quilicura, uno de los hechos policiales más violentos registrados ese año en la Región Metropolitana.

La captura fue concretada por personal del Departamento OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía ECOH, tras una serie de diligencias investigativas que permitieron ubicar al imputado, identificado con las iniciales J.D.C.S., de nacionalidad chilena.

Según informó Carabineros, el sujeto mantenía una orden de detención vigente por su presunta participación en el crimen. Una vez localizado, fue sometido a un control de identidad investigativo en dependencias del OS9, instancia en la que se verificó la orden judicial en su contra por el delito de homicidio calificado.

El detenido registra antecedentes penales por delitos como robo por sorpresa y robo con violencia.

Durante este jueves pasó a control de detención y formalización ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Adolescente, donde el Ministerio Público le imputó cuatro delitos de homicidio calificado consumados y dos delitos de homicidio calificado frustrados .

Más de 50 disparos contra un grupo de jóvenes

La fiscal jefa de Análisis Criminal Centro Norte, Marcela Adasme, explicó que los hechos ocurrieron durante la noche del 14 de julio de 2024, cuando el imputado y otros sujetos llegaron en un vehículo hasta el lugar donde se encontraba un grupo de jóvenes reunidos en una esquina de Quilicura.

“El imputado, junto a otros sujetos, llega al lugar a bordo de un vehículo y procede a disparar en contra de estos jóvenes en más de 50 oportunidades” , señaló la persecutora. Las víctimas tenían entre 13 y 17 años.





Adasme agregó que, tras la balacera, “se bajan del vehículo dos sujetos y proceden a rematar a las víctimas que se encontraban en el suelo ya indefensas“, calificando el caso como “un delito de la máxima gravedad”.

Producto del ataque, cuatro jóvenes murieron y otros dos resultaron heridos de gravedad.

Ataques posteriores y quema del vehículo

La fiscal también detalló que, luego de perpetrar el crimen, los involucrados se trasladaron hasta el domicilio de un familiar de una de las víctimas fatales, donde efectuaron múltiples disparos contra la vivienda y un vehículo estacionado en el lugar.

Posteriormente, los sujetos abandonaron el automóvil utilizado en el ataque a pocas cuadras del sitio del suceso y le prendieron fuego, presuntamente con el objetivo de eliminar evidencias que pudieran vincularlos con el hecho.