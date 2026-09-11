Actos, homenajes y teatro: Las actividades del Museo de la Memoria por el 11 de septiembre

Bajo el lema “Vivimos la memoria juntos y juntas”, el recinto ubicado en Santiago ofrecerá una programación gratuita que busca promover la reflexión sobre los derechos humanos y mantener viva la memoria histórica del país.

A 53 años del Golpe de Estado de 1973, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) realizará una serie de actividades abiertas a la comunidad para conmemorar este 11 de septiembre.

La jornada contempla homenajes, recorridos testimoniales, talleres, intervenciones artísticas y presentaciones culturales que se desarrollarán entre las 10:00 y las 21:00 horas.

Bajo el lema “Vivimos la memoria juntos y juntas”, el recinto ubicado en Santiago ofrecerá una programación gratuita que busca promover la reflexión sobre los derechos humanos y mantener viva la memoria histórica del país.





Actividades en Museo de la Memoria por 11 de septiembre

Uno de los momentos centrales de la jornada será el acto conmemorativo por las víctimas del Golpe de Estado, programado para las 12:15 horas en la explanada del museo.

La ceremonia contará con la participación de organizaciones y comunidades de derechos humanos, además de la presentación musical del Conjunto Jacaranda. Durante la actividad se rendirá homenaje a las víctimas de la dictadura.

A continuación, revisa la programación completa del Museo de la Memoria este 11 de septiembre:

10:00 horas: Sintoniza con la Memoria (Explanada MMDH).

Sintoniza con la Memoria (Explanada MMDH). 10:00 horas: Taller testimonial “Calugas” por Aranzazu Ispizua (Piso 2).

Taller testimonial “Calugas” por Aranzazu Ispizua (Piso 2). 12:15 horas: Acto conmemorativo por las víctimas del Golpe de Estado junto al Conjunto Jacaranda (Explanada).

Acto conmemorativo por las víctimas del Golpe de Estado junto al Conjunto Jacaranda (Explanada). 15:00 horas: Visita testimonial “La Vicaría en primera persona” (Muestra principal).

Visita testimonial “La Vicaría en primera persona” (Muestra principal). 20:00 horas: Proyección de rostros de víctimas (Explanada).

Proyección de rostros de víctimas (Explanada). 20:00 horas: Performance “Poesía y prisión” por Gonzalo Henríquez (Explanada).

Performance “Poesía y prisión” por Gonzalo Henríquez (Explanada). 20:55 horas: Obra de teatro “Oleaje” del Colectivo Artístico Ensayo del Desastre (Explanada y plaza inclinada).