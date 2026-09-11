Cambio de tiempo en Santiago: Pronóstico anuncia lluvia y tormentas eléctricas

La meteoróloga de Chilevisión adelantó que durante esta jornada habrá lloviznas débiles y chubascos aislados, además de la posibilidad de tormentas eléctricas en la región Metropolitana.

Allison Göhler entregó una actualización del pronóstico del tiempo para este viernes en Santiago, donde se espera el regreso de las lluvias.

La meteoróloga de Chilevisión adelantó que la jornada estará marcada por nubosidad, lloviznas e incluso posibilidad de tormentas eléctricas en algunas regiones del país.

La experta explicó que durante este día habrá precipitaciones, las que serían débiles y deberían disminuir durante el transcurso del día.

Pronóstico del tiempo para este viernes

Allison Göhler señaló que Santiago tendrá una jornada marcada por la nubosidad y algunas lloviznas, especialmente durante la mañana y en sectores de la precordillera , como Las Condes, La Florida y Peñalolén.

“Esto va a parar durante el día y en la tarde volvemos a ver nubosidad importante en la capital con la posibilidad que caiga este chubasco nuevamente, muy parecido a lo que pasó ayer, más hacia sectores cordilleranos, cerca del pie de la cordillera”, explicó.

La temperatura máxima alcanzaría los 17°C, mientras que hacia la noche se espera un cielo parcialmente nublado y cerca de 9°C.

Además, existe probabilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones más intensas en sectores interiores de las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule, especialmente hacia zonas cordilleranas.

“Está habiendo entonces algo de actividad eléctrica a esta hora en la zona interior de Valparaíso, se replicaba al norte de la región metropolitana, y también en zonas de la región de Coquimbo, ayer esa tormenta abarcó”, expresó Göhler.