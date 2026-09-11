11 de septiembre: ¿Qué hará el presidente José Antonio Kast por nuevo aniversario del Golpe de Estado?

Será la primera vez desde el retorno a la democracia que un Gobierno no conmemorará el quiebre democrático de 1973. El mandatario, en cambio, hará una visita de Estado a la región de Los Ríos.

Por primera vez desde el retorno a la democracia, un Gobierno no realizará un acto oficial o institucional en conmemoración del Golpe Cívico-Militar de 1973.

Cuando se cumplen 53 años del bombardeo al Palacio de La Moneda, la administración del presidente José Antonio Kast optó por una agenda sin actividades alusivas al quiebre democrático e inicio de la dictadura.

El mandatario, que participó de la campaña del SÍ por la continuidad de Augusto Pinochet, llegó la noche de este jueves hasta la región de Los Ríos a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para participar de una serie de reuniones con autoridades.

La última ceremonia fue encabezada en 2025 por el entonces presidente Gabriel Boric en La Moneda, donde relevó iniciativas impulsadas por su gestión, como el Plan Nacional de Búsqueda y la creación de 29 Sitios de Memoria.

Antes, también lo hizo el fallecido presidente Sebastián Piñera. A través de una declaración que recoge Presidencia, y cuando Chile se preparaba para un plebiscito constitucional, el exmandatario llamó a proteger la democracia y los derechos humanos.

“Hoy recordamos esa ruptura de nuestra democracia, no para revivir viejas divisiones y odiosidades, no para repetir los errores del pasado, aprender las lecciones y enseñanzas de nuestro pasado y guiar e iluminar los caminos del futuro”, dijo por aquel entonces.

La agenda del presidente Kast en Los Ríos

A las 8:00 horas está programado el inicio de la visita del presidente Kast al astillero ASENAV, en la ciudad de Valdivia, junto al ministro de Defensa, Fernando Barros.

Tres horas después, se trasladará hasta la comuna de Corral para encabezar la ceremonia de inicio de pago del bono extraordinario de apoyo a la niñez, conocido como “Bono $30 mil por hijo”.

En su primera visita como jefe de Estado a Los Ríos, a eso de las 13:30 horas también se reunirá con autoridades locales, tanto como alcaldes y parlamentarios de diversos sectores.

La agenda cerrará a las 16:00 horas con una visita a la comuna de San José de Mariquina, donde realizará una inspección a las obras de mejoramiento y ampliación del aeródromo Pichoy.

Las actividades conmemorativas de la oposición

En la otra vereda, desde la oposición y agrupaciones de memoria realizarán actividades conmemorativas en diversos puntos simbólicos de la capital, como el Estadio Nacional y el monumento a Salvador Allende.

A eso de las 9:00 horas está programada una ceremonia de conmemoración y homenaje en el mausoleo del fallecido presidente en el Cementerio General, donde participarán dirigentes de partidos políticos e integrantes de su familia.

La senadora Fabiola Campillai, las diputadas Ana María Gazmuri y Emilia Schneider, y organizaciones de Derechos Humanos, también participaran de una actividad conmemorativa en el camarín de mujeres del Estadio Nacional, centro de tortura durante la dictadura.

En el frontis del mismo recinto, pero a las 19:30 horas, comenzará la actividad “100 luces por la memoria”, en el marco de la tradicional velatón, con el encendido de un centenar de velas que también contempla presentaciones artísticas.

La dictadura cívico-militar, vale recordar, se extendió hasta 1990 y, según los informes oficiales, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente es de 40 mil 175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión y tortura.