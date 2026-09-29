AHORA | Sismo sacude a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad y se registró a 89 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama.
Un sismo de 4,5 sacudió a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.
De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:21 horas de este martes 29 de septiembre.
El temblor se registró a 89 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.
El organismo reportó que el sismo se produho a una profundidad de 191 kilómetros.
Hora Local: 2026/09/29 15:21:49, mag: 4.5, Lat: -22.22, Lon: -67.76, Prof: 190.7, Loc : 89.47 km al NE de San Pedro de Atacama
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) September 29, 2026