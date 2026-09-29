AHORA | Sismo sacude a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad y se registró a 89 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama.

Un sismo de 4,5 sacudió a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 15:21 horas de este martes 29 de septiembre.

El temblor se registró a 89 kilómetros al noreste de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

El organismo reportó que el sismo se produho a una profundidad de 191 kilómetros.