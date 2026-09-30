30/ 09/ 2026 00:02

Catalina y las Bordonas de Oro ahonda en su rol de revitalizar el bolero | Conversaciones de Pasillo

La guitarra de palo, tan común en nuestras casas, es un instrumento de poder infravalorado que define a nuestra cultura popular. También define al bolero, un género que sigue vigente y ganando adeptos, pues una camada nueva de artistas chilenos ha entregado nuevas propuestas y sonidos durante los últimos años. Hoy conversamos con una de sus máximas exponentes en la actualidad, Catalina y las Bordonas de Oro.