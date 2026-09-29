Roberto Bravo y su profunda conexión con el piano | Conversaciones de Pasillo CHV
En una interesante entrevista, el pianista chileno Roberto Bravo comparte su pasión por tocar el piano y cómo este instrumento se ha convertido en un medio de amor y comunicación hacia su audiencia. Inspirado por la música latinoamericana desde 1988, Bravo ha realizado arreglos de canciones de Silvio Rodríguez y otros artistas, integrando así diferentes géneros en su discografía. Este enfoque único y su destacada trayectoria han dejado una huella imborrable en el mundo musical.