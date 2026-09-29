Superchilenos: Patio Don Bosco, el espacio comunitario gestionado para cuidar la infancia en La Florida
En Chile existen poblaciones donde la delincuencia se ha tomado los espacios públicos: calles y plazas inseguras en donde los niños y niñas no pueden hacer algo tan simple como jugar con tranquilidad. Pese a este panorama, en La Florida existe un verdadero patio comunitario dedicado a cuidar la infancia y a prevenir el delito. Esta es la historia del Patio Don Bosco, gestionado por verdaderos “súper chilenos “, como Víctor Mora, que trabajan con quienes más lo necesitan y que, día a día, están cambiando e impactando vidas.