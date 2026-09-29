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Superchilenos: Patio Don Bosco, el espacio comunitario gestionado para cuidar la infancia en La Florida

Javier Hernández
Por Javier Hernández

Periodista reportajes CHV Noticias

En Chile existen poblaciones donde la delincuencia se ha tomado los espacios públicos: calles y plazas inseguras en donde los niños y niñas no pueden hacer algo tan simple como jugar con tranquilidad. Pese a este panorama, en La Florida existe un verdadero patio comunitario dedicado a cuidar la infancia y a prevenir el delito. Esta es la historia del Patio Don Bosco, gestionado por verdaderos “súper chilenos “, como Víctor Mora, que trabajan con quienes más lo necesitan y que, día a día, están cambiando e impactando vidas.

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