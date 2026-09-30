30/ 09/ 2026 23:02

El historial del arma que mató a carabinero en Lo Espejo: Los otros 5 casos en los que se usó

Hay claridad en la dinámica fatal tanto para la muerte del ahora suboficial mayor Cristopher Aguilera, y quien fue responsable de su muerte, Brayan Farías, pero otras aristas han comenzadas ser investigadas y una de ellas es la procedencia del arma que usaba el denominado “soldado” de la población Las Dunas en Lo Espejo. Se trata de una pistola marca beretta, modelo 8000 F, la misma que se vinculó a otros 5 casos más.