OFICIAL: Este será el rival de Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial

El cierre del Grupo H determinó que Argentina enfrentará a Cabo Verde. ¿Cuándo y dónde se juega el partido? Acá todos los detalles.

Este viernes se confirmó que la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final de Mundial, lo que quedó definido tras el cierre del Grupo H.

Los Tiburones Azules terminaron en el segundo lugar de su zona con 3 puntos, igualando con Arabia Saudita y aprovechando la caída de Uruguay con España.

Con esto, la escuadra africana dio uno de los grandes batacazos al dejar afuera a La Celeste de Marcelo Bielsa que entró en crisis.





¿Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde por el Mundial?

El partido de Argentina contra Cabo Verde quedó programado para el viernes 3 de julio, comenznado a las 18:00 horas de Chile.

El escenario será el Hard Rock Stadium de Miami, donde se espera una verdadera multitud alentando al actual campeón del mundo.

De cara a este encuentro, el entrenador Lionel Scaloni pretende tener a todo el equipo a plenitud al colocar suplentes en el choque con Jordania que cierra la zona J.

Esto incluye a Lionel Messi, goleador del certamen con 5 tantos que apuesta a bajar la cuarta estrella para su país.