Antonela Roccuzzo festejó récord de Messi en Mundiales con especial posteo: “Qué privilegio”

La esposa de Lionel Messi junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro celebraron desde el palco del Dallas Stadium la segunda victoria de la selección argentina en el Mundial 2026.

Una jornada histórica se vivió en el Dallas Stadium el pasado 22 de junio, donde Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales tras vencer 2-0 a Austria.

Un acontecimiento en el que la esposa del número 10, Antonela Roccuzzo, junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, celebraron eufóricamente desde las gradas del recinto, protagonizando un registro que se viralizó en redes sociales.





Aquella jornada no solo estuvo marcada por el récord de goles, sino también por penales fallados en el mismo torneo. Pese a ello, el rosarino continúa con la alegría a flor de piel.

En ese contexto, la compañera de vida de “La Pulga” posteó en su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo a quien se ha convertido en su gran amor desde la adolescencia tras vivir aquellos hitos en su carrera.

“Qué privilegio verte hacer historia una y otra vez“, escribió Antonela en su post, el cual acompañó con varias fotografías de su familia desde la tribuna del estadio.

Mira el post a continuación:

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¿Cuándo juega nuevamente Argentina en el Mundial 2026?

La Albiceleste tendrá su siguiente partido el próximo sábado 27 de junio a las 22:00 horas. Encuentro que será contra Jordania para cerrar la primera fase de grupos.