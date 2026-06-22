Messi histórico: Marcó ante Austria, superó a Klose y se convirtió en máximo anotador de los Mundiales

El rosarino volvió a lucirse y quedó al tope de la tabla de goleadores de las citas planetarias, superando al legandario ex delantero alemán.

El lunes 22 de junio quedará grabado en la historia. Lionel Messi marcó un nuevo gol para Argentina y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La Pulga abrió la cuenta para La Albiceleste frente a Austria, desatando la locura de los miles de hinchas que llegaron al Dallas Stadium.

El rosarino de 38 años anotó con su sello, conectando un centro desde la izquierda y colocando la pelota a un costado del palo del arco defendido por el arquero Alexander Schlager.





Messi superó a Klose y es el goleador histórico de los Mundiales

El tanto fue el número 17 del trasandino en citas planetaria, superando al alemán Miroslav Klose que se quedó en 16 dianas.

Por su parte, Kylian Mbappé acumula 14 celebraciones y asoma como el gran competidor con el ex Barcelona por este trono.

El primer gol de Messi en Mundiales fue el 2006 con solamente 19 años, anotando posteriormente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Un aspecto llamativo es que en Sudáfrica 2010 no pudo convertir en dos 5 encuentros que disputó, donde Argentina fue eliminada en cuartos de final por justamente Alemania.