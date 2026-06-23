Drama en el Grupo J: Argelia remontó ante Jordania y sumó tres puntos vitales en el Mundial 2026

Los Zorros del Desierto se levantaron en la tabla de posiciones tras su derrota 3-0 ante Argentina, imponiéndose con dos goles en su segundo encuentro del torneo planetario.

La segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 enfrentó a dos selecciones que empezaron el torneo con derrotas.

Jordania, debutante absoluto en una Copa del Mundo, cayó 3-1 ante Austria, mientras que Argelia venía golpeada tras sufrir una dura derrota frente a Argentina. Con ambos equipos obligados a sumar, el duelo en el Estadio Bahía de San Francisco de Santa Clara prometía tensión desde el inicio.

Un primer tiempo favorecedor para Jordania

Los Valientes de Jordania dominaron el primer tiempo del partido con el gol de Nizar Al-Rashdan al 36’, un resultado que dio un vuelco al minuto 69 con el tanto del delantero argelino, Nadhir Benbouali, quien abrió la cuenta para Los Zorros del Desierto.

Ad portas del fin de este feroz encuentro, Amine Gouiri impuso a Argelia con un golazo al 82’, cerrando el marcador para su selección con una importante victoria 2-1 ante Jordania .





Con esto, la selección argelina se mantiene en la lucha por avanzar a la siguiente ronda, mientras Jordania deberá jugarse sus últimas opciones en la fecha final del grupo.

¿Cuándo juegan Argelia y Jordania en el Mundial 2026?

Argelia llega a la última fecha de la Fase de Grupos con su duelo ante Austria este sábado 27 de junio a las 22:00 horas, un partido clave para sostener el impulso y meterse en la siguiente ronda del torneo.

Por otro lado, Los Valientes de Jordania buscan avanzar en su debut histórico en el Mundial 2026 durante su encuentro con Argentina en el mismo horario que Los Zorros del Desierto, un partido que los enfrentará a una de las selecciones favoritas del encuentro planetario.

