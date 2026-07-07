Mundial 2026 en Chilevisión: Cuándo empiezan los cuartos de final y cuáles son los partidos confirmados

Con un par de partidos aún por disputarse, los encuentros de la fase final empiezan a tomar forma según los resultados de las llaves en curso.

La Copa Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, entró en su fase decisiva con la definición de los cuartos de final, fase que comenzó esta semana.

Aunque aún faltan dos selecciones por clasificar, ya se conocen las fechas clave y la mayoría de los enfrentamientos que marcarán el camino hacia la semifinal.

Cuándo parten los cuartos de final

Los cuartos de final del campeonato se jugarán entre el jueves 9 y sábado 11 de julio de 2026 en cuatro sedes (Boston, Los Ángeles, Miami y Kansas City).

Cuartos de final: los partidos confirmados

Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos — 16:00 horas | Gillette Stadium, Estados Unidos

— 16:00 horas | Gillette Stadium, Estados Unidos Viernes 10 de julio: España vs Bélgica — 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos

— 15:00 horas | SoFi Stadium, Estados Unidos Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra — 17:00 horas | Hard Rock Stadium, Estados Unidos

— 17:00 horas | Hard Rock Stadium, Estados Unidos Sábado 11 de julio: Argentina y el ganador entre Colombia vs Suiza (hoy) — 21:00 horas



