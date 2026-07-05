Entre bailes y lágrimas: Hinchas de Brasil reaccionaron a eliminación ante Noruega en el Mundial

Luego del sorpresivo resultado del encuentro, algunos fanáticos protagonizaron una particular manera de demostrar su decepción frente a su eliminación del torneo.

Frente a la sorpresiva eliminación de Brasil de la Copa del Mundo tras perder 2-1 contra Noruega, los hinchas tuvieron diversas reacciones.

Mientras que a las afueras del MetLife Stadium de New Jersey los fanáticos salían con el ánimo desganado, aquellos que miraban el partido desde Chile vivieron todo lo contrario.

Si bien el resultado del torneo no fue el esperado, los brasileños tomaron la decisión de poner música y bailar con toda la alegría que los caracteriza.