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Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Enel informó quecomunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 28 de mayo. 

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Pudahuel, Maipú, La Florida, Macul, San Miguel, Santiago, Peñalolén, Providencia y Las Condes. 

Revisa todas las zonas afectadas para este jueves 28 de mayo

  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
  • Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
  • La Florida: Desde las 09:30 hasta las 16:00 horas.
  • La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
  • Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
  • San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.
  • Santiago: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.
  • Santiago: Desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.
  • Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.
  • Providencia: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
  • Providencia: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.
  • Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
  • Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.
  • Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.
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