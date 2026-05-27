Enel anuncia cortes de luz en 9 comunas de la Región Metropolitana para las próximas horas

La empresa Enel afirmó que las interrupciones son por trabajos programados y se prolongarán por varias horas.

Enel informó que 9 comunas de la región Metropolitana sufrirán cortes de luz durante la jornada de este jueves 28 de mayo.

Como ocurre periódicamente, las interrupciones fueron programadas por la empresa y se prolongarán por varias horas.

En lo que respecta a las comunas afectadas, estas son: Pudahuel, Maipú, La Florida, Macul, San Miguel, Santiago, Peñalolén, Providencia y Las Condes.





Revisa todas las zonas afectadas para este jueves 28 de mayo

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

La Florida: Desde las 09:30 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas.

Santiago: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

Peñalolén: Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Providencia: Desde las 09:30 hasta las 12:30 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Las Condes: Desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.