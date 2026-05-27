“Hay que llamarla menos”: Exintegrante de Morandé con Compañía reveló polémica actitud de Ernesto Belloni a Paola Troncoso

Los hechos habrían ocurrido hace años, cuando Troncoso debutó en el extinto programa “Jappenin con Ja”.

Este miércoles, Marcela Pedrini, quien interpretaba a “Carla Guatero” en Morandé con Compañía, acusó una polémica actitud por parte de Ernesto Belloni hacia Paola Troncoso.

Los hechos habrían ocurrido hace años, cuando Troncoso debutó en el extinto programa “Jappenin con Ja”, donde estrenó por primera vez el personaje de la “Polillita”.





¿Qué pasó entre Paola Troncoso y Ernesto Belloni?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Pedrini señaló: “A lo mejor la Paola Troncoso no se va a acordar. Ella estaba actuando de ‘Polillita’ y estaba muy graciosa, y él (Belloni) está atrás de cámara”.

El debut de Troncoso habría sido todo un éxito, causando las risas de todos los presentes, tanto en el escenario como en el backstage: “Estaban todos riendo”, aseguró Marcela.

Sin embargo, la actriz señaló que Ernesto Belloni no habría tenido una buena actitud: “A él le pareció tan mal y dijo: “Está muy graciosa esta h… hay que llamarla menos”, declaró.

“No creo que ella se acuerde porque ellos tenían muy buena relación, eran muy buenos compañeros”, concluyó finalmente Pedrini.