Capturan a La Llavera, pieza estratégica de el Tren de Aragua en Colombia y hermana de Larry Changa

Whilet Betzabeth Hernández es sindicada como una pieza clave dentro de la estructura criminal transnacional. Además, es hermana de uno de los fundadores y máximos líderes de la organización.

La Policía Nacional de Colombia informó la captura de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, conocida como Hilary o La Llavera, sindicada como una pieza clave dentro de la estructura criminal transnacional del Tren de Aragua y hermana de alias “Larry Changa”, uno de los fundadores y máximos líderes de la organización.

La detención se concretó en Medellín en el marco de la Operación Sin Frontera, un procedimiento encabezado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación de Colombia y con apoyo del FBI de Estados Unidos.





El rol de “La Llavera” en el Tren de Aragua

Según detallaron las autoridades colombianas, Hernández Cabriles mantenía una posición estratégica dentro de la banda criminal debido a su cercanía con “Larry Changa”, lo que le permitía ejercer funciones de confianza y mando dentro de la organización .

La mujer es requerida por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas por delitos relacionados con tráfico de drogas y concierto para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones, “La Llavera” habría cumplido un rol fundamental en la logística, financiamiento y operaciones internacionales del Tren de Aragua.

El director de Investigación Criminal e Interpol de Colombia, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, indicó que la detenida era la encargada de articular redes para el transporte y distribución de sustancias ilícitas.

Además, administraba recursos económicos provenientes del narcotráfico, dinero que posteriormente habría sido utilizado para fortalecer la expansión del grupo criminal en América Latina y Estados Unidos.





Buscan su extradición a Estados Unidos

Las autoridades también señalaron que Whilet Hernández era investigada en Perú y México por su presunta participación en delitos vinculados al proxenetismo, lo que evidenciaría el alcance internacional de sus operaciones ilícitas.

Tras su captura, alias “Hilary” quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana, mientras avanzan los trámites para concretar su extradición a Estados Unidos.

Desde la policía colombiana destacaron que la detención representa un golpe estructural contra el Tren de Aragua, ya que impacta directamente en las capacidades de mando, financiamiento y expansión de la organización criminal en el continente.