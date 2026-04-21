Suman 18 casos: Confirman salida de seremi del Trabajo en Coquimbo al no contar con requisito académico

A través de una declaración pública, la exautoridad Viviana Torres explicó que su renuncia responde a “un aspecto técnico-administrativo detectado en la revisión de antecedentes”.

El gobierno sigue sumando renuncias de autoridades en regiones. A través de un comunicado, Viviana Torres anunció su salida como Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social en la Región de Coquimbo.

En el documento, Torres explicó que su renuncia responde a “un aspecto técnico-administrativo detectado en la revisión de antecedentes, relacionado con la acreditación de los semestres de formación profesional exigidos por la normativa vigente”.

El punto observado, según consignó el medio local Diario El Día, se vincula con la exigencia de contar con una carrera profesional de al menos 10 semestres, requisito que no habría cumplido completamente.





La renuncia de seremi del Trabajo en Coquimbo

En su declaración, la exautoridad detalló que, pese a su formación, “no pude tomar la cartera del Trabajo”, aludiendo a que cuenta con el título de Contador Auditor de la Universidad de La Serena y un diplomado en Gestión Tributaria.

Junto con ello, subrayó la importancia del apego a la normativa institucional: “Entiendo que el respeto irrestricto a los requisitos legales es fundamental para el correcto funcionamiento del Estado”, afirmó.

En la carta, Torres también expresó agradecimientos al gobierno por la confianza depositada durante su corta gestión: “Asumí este desafío con absoluto compromiso, profesionalismo y con el corazón puesto en las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región”.





“Me retiro con la tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí en este breve lapso”, aseguró, reafirmando su disposición a seguir colaborando desde otros espacios.

Finalmente, cerró su mensaje con un reconocimiento a quienes la acompañaron durante su gestión: “Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, el cariño y el trabajo conjunto. Seguimos firmes y adelante, con la frente en alto y el deseo de seguir aportando a nuestro país”.

En los últimos días, el Ejecutivo ha informado de la renuncia de varios representantes regionales. En lo que va de gobierno, ya van 18 casos de seremis que no han podido asumir después de ser nombrados o han tenido que renunciar rápidamente al cargo.

Lee la declaración acá: