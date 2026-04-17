La seremi de Gobierno de Aysén, Bárbara Ortúzar, confirmó que Ángela Valdebenito decidió abandonar sus funciones por “razones personales”. Ya van al menos 15 casos de autoridades que no han podido asumir después de ser nombradas o han tenido que renunciar al poco tiempo.

El gobierno de José Antonio Kast sufre una nueva baja en su gabinete regional. Se trata de Ángela Valdebenito, quien se desempeñaba como seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región de Aysén.

El pasado 30 de marzo, Valdebenito fue una de las autoridades regionales anunciadas por el Ministerio de las Culturas. En su presentación pública se destacó que es administradora de empresas y hasta entonces se desempeñaba como concejala de Chile Chico.

Hasta esta semana, participó en diversas actividades al interior de la región. Sin embargo, con apenas 19 días en el cargo, decidió dar un paso al costado de sus funciones.





Confirman renuncia de seremi de Culturas en Aysén

Así lo confirmó la seremi de Gobierno de Aysén, Bárbara Ortúzar. En declaraciones consignadas por radio ADN, indicó que “es la única autoridad que ha renunciado” en la región, y que su dimisión se debería a “razones personales”.

“En este minuto nos encontramos avocados a la confección de una nueva terna por parte de la delegación regional para tener prontamente una nueva seremi y así continuar con el trabajo sectorial”, sostuvo Ortúzar.

En los últimos días, el Ejecutivo ha informado de la renuncia de varios representantes regionales. En lo que va de gobierno, ya van al menos 15 casos de seremis que no han podido asumir después de ser nombrados o han tenido que renunciar rápidamente al cargo.