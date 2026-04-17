La decisión fue comunicada desde Valparaíso por el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien confirmó que la iniciativa no estará en la megarreforma del Ejecutivo.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, confirmó este viernes que el gobierno dio pie atrás al proyecto de limitar la beca de gratuidad en educación superior después de los 30 años de edad.

El secretario de Estado lideró un gabinete regional en la sede de la delegación presidencial de la región de Valparaíso, instancia donde participaron delegados provinciales y autoridades sectoriales.

Allí señaló que, tras una reunió con los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y Claudio Alvarado (Interior), “puedo informarles que la limitación de la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar” en el proyecto de ley de “Reconstrucción y Desarrollo”.





Según dijo, la gratuidad es “muy importante para las mujeres, porque muchas mujeres por su maternidad postergan los estudios. De tal manera que, en función de todas esas consideraciones, esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad“.

Sobre otras eventuales limitaciones, aclaró que “tenemos una norma que estamos revisando, que impediría que nuevos establecimientos de educación superior puedan acceder a la gratuidad“.

“Sin embargo, esa norma la estamos revisando por distintas razones, de orden constitucional incluso. Esa norma, que sí se estaría manteniendo hasta la reunión que tuvimos anoche, la estamos revisando con el mayor interés”, explicó sobre no incluir nuevos recintos a la gratuidad.