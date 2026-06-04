TGR inicia embargo a deudores del CAE: A quiénes aplica, sobre qué bienes y cómo regularizar la deuda

La institución dio inicio a la ejecución de embargos sobre propiedades de los deudores que persisten en el incumplimiento y no han regularizado su situación. Este es el grupo afectado.

La Tesorería General de la República (TGR) informó este jueves el inicio de embargos sobre bienes raíces pertenecientes a personas que mantienen deudas impagas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La medida afecta a quienes no regularizaron su situación financiera tras las notificaciones y gestiones de cobro efectuadas previamente por la institución.

Esta acción forma parte de la estrategia de recuperación de recursos fiscales impulsada por la TGR frente a la morosidad del CAE, contemplando la ejecución de embargos sobre propiedades de quienes mantienen deuda.

¿A quiénes aplica el embargo?

Los embargos que inició la Tesorería General de la República están dirigidos a los deudores que no respondieron a los requerimientos de pago ni regularizaron su situación.

El embargo aplica a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos mensuales superiores a los $5 millones que no hayan regularizado su situación.

Entre los bienes que podrían ser embargados se encuentran: propiedades, vehículos e inversiones.

Cabe recordar que según informó la institución, los embargos forman parte de las facultades legales suman a otras acciones ya implementadas, como la retención de bienes financieros y la recuperación judicial de deudas.

Este procedimiento puede llevarse a cabo hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a lo que dispone la ley.

¿Cómo regularizar la deuda del CAE?

Aquellos deudores morosos que quieran regularizar el pago de la deuda del CAE pueden hacerlo de forma presencial y online.

Presencial

En cualquiera de las oficinas de la Tesorería General de la República a lo largo del país. Con tu Rut podrás acceder al certificado de deuda y revisar al convenio y alternativas de pago.

Online

Se debe ingresar a tgr.cl/cae o hacer clic en la imagen de abajo con tu ClaveÚnica o Clave Tributaria (SII).

Una vez dentro del sitio web hay que hacer clic en el botón Pago de mi deuda donde podrás obtener el certificado de deuda, revisar el monto total que debes al fisco y las alternativas de convenio.