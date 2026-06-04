Productora descarta “encerrona” denunciada por Undurraga: “La real perjudicada ha sido Amparo”

Piedad Noguera y María de los Ángeles Calvo, responsables de la obra “La Pérgola de las Flores”, respondieron a la denuncia del ministro de las Culturas. Además, aclararon la presencia de la exsecretaria de Estado Carolina Arredondo en el público.

La controversia por los abucheos que recibió el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, durante una función de “La pérgola de las Flores” sigue escalando. Ahora, la producción a cargo del montaje desmintió las acusaciones de una supuesta “encerrona”.

La productora artística Piedad Noguera y la directora María de los Ángeles Calvo aclararon los cuestionamientos surgidos por la presencia de la exministra de la cartera, Carolina Arredondo, en el evento.

La polémica comenzó luego de que Undurraga asegurara en Radio Universo que lo ocurrido durante la función del Día de los Patrimonios habría sido una acción organizada, apuntando incluso a la actriz Amparo Noguera.

Sin embargo, en conversación con The Clinic, las responsables de la producción descartaron cualquier tipo de planificación. Según explicaron, la función correspondía a una presentación especialmente significativa para la compañía, ya que se trataba de la primera puesta en escena de la obra tras la muerte de su director, Héctor “Tito” Noguera.

Las organizadoras detallaron que las entradas fueron distribuidas gratuitamente a través de la plataforma del Día de los Patrimonios y se agotaron en apenas media hora, por lo que la audiencia estuvo compuesta principalmente por público general.





La presencia de exministra Carolina Arredondo

Respecto a la presencia de Carolina Arredondo, Piedad Noguera relató que la exsecretaria de Estado la contactó directamente para consultar si existía la posibilidad de asistir. Ante la falta de entradas disponibles, le recomendó acercarse al recinto en caso de que quedaran asientos vacíos.

Finalmente, Arredondo pudo ingresar y ocupó uno de los lugares disponibles en la segunda fila. “Nunca fue con ningún ánimo de sentar a la exministra detrás del ministro Undurraga”, enfatizó.

La productora también aclaró el origen de la confusión relacionada con la supuesta “sobrina”. Según explicó, Amparo Noguera efectivamente tenía previsto asistir junto a una sobrina nieta de la familia, pero esta última no pudo concurrir. El asiento quedó libre y terminó siendo ocupado por Arredondo.





“Parece un enredo de comunicación. La real perjudicada en todo esto ha sido Amparo”, afirmó Calvo.

Otro de los puntos cuestionados por el ministro fue la presunta modificación del libreto para incluir referencias al gobierno de José Antonio Kast. Frente a ello, las responsables del montaje aseguraron que la obra se mantiene prácticamente intacta desde su estreno en 2019. “Es el mismo texto de Isidora Aguirre. La gente puede dar fe de que no fue modificada”, señalaron.

Eso sí, reconocieron que durante la función un actor incorporó espontáneamente la palabra “metáfora”, en alusión a la frase del mandatario que causó polémica. Sin embargo, recalcaron que se trató de una intervención individual y no de una modificación planificada de la obra.

“No estaba ensayado y fue parte de la contingencia del momento. Si hubiera sido una ofensa, habríamos intervenido de inmediato”, explicó Calvo.