“Legador de amor”: Realizan emocionante pasillo de honor a niño cuyos órganos fueron donados en Talca

El emotivo video fue realizado a petición de la familia, quienes buscan crear conciencia y manifestar que, aun en los momentos más difíciles, es posible “regalar vida a otros”.

El Hospital de Regional de Talca publicó un emocionante video con el objetivo de crear conciencia en torno a la donación de órganos, donde manifestaron que incluso en los momentos más difíciles, es “posible regalar vida a otros”.

Se trata de un emotivo registro difundido en las cuentas oficiales del recinto asistencial y que cuenta la historia de Mariano, un “pequeño héroe”, como escribieron en la red social, cuya familia decidió donar sus órganos tras su sensible deceso.

Tanto el personal médico, como funcionarios y sus propios padres lo despidieron en el recinto con un pasillo de honor, donde entre globos y muestras de cariño expresaron su amor hacia el niño.

“Con un emotivo pasillo de honor despedimos a un pequeño paciente, acompañado por el cariño, respeto y gratitud de los equipos de salud que fueron parte de su cuidado“, señalaron desde el hospital.

Padres buscaron visibilizar la donación de órganos

En medio de un dolor difícil de dimensionar, agregaron, su familia “tomó una decisión de inmensa generosidad”, que fue donar sus órganos para “brindar una nueva oportunidad de vida” a otras personas.

“Un gesto de amor que transforma la pérdida en esperanza”, consignaron en la publicación, que circuló ampliamente en plataformas como Instagram, alcanzado las 300 mil reproducciones.

En ese sentido y, ante la viralización del registro, aclararon que este fue realizado a petición de sus propios padres, quienes quisieron compartir su experiencia para “derribar temores” y resaltar que es posible “regalar vida” aun en los momentos más complejo.

“A ellos, nuestro más sincero reconocimiento y abrazo. Gracias por permitirnos ser parte de este legado de amor, solidaridad y esperanza“, cerraron desde el centro hospitalario.

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Emotivos mensajes en redes sociales

Tras la publicación, el video recibió cientos de comentarios donde los internautas manifestaron su gratitud hacia la familia y al niño por el noble y trascendente gesto. Además, varios enviaron sus condolencias y mensajes de apoyo hacia los padres.

“Los verdaderos superhéroes existen y Marianito fue uno de ellos. Con apenas 6 años dejó el regalo más grande que alguien puede dar, la oportunidad de vivir. Su legado de amor y esperanza seguirá latiendo en muchas personas“, escribió un usuario.

“Qué acto de amor más grande”, comentó otro. “Unos corazones que no tienen límites, aún en su dolor otorgándole a otros la posibilidad de seguir viviendo. Mis más sinceras condolencias y admiración hacia ustedes”.