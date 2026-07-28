“No tiene evidencia”: Gobierno responde a Camila Vallejo tras acusar “una gran estafa” en seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, y la subsecretaria María del Pilar Giannini se refirieron a las declaraciones de la exvocera de Gobierno, luego de cuestionar la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad.

Las críticas de la exministra Camila Vallejo a la gestión del presidente José Antonio Kast en materia de seguridad generaron una rápida respuesta desde La Moneda. Esto, luego de que la exautoridad calificara como una “gran estafa” la principal promesa de campaña del actual mandatario.

Una de las primeras en responder fue la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, quien aseguró que los cuestionamientos de Vallejo no se condicen con los antecedentes disponibles.

“A mí me llamó la atención las declaraciones de la vocera ayer, cuando tenemos evidencia empírica y datos que dan cuenta de otra cosa”, señaló en conversación con Radio Pauta.

Giannini añadió que “una cosa es que uno esté en la oposición y quiera criticar al gobierno, que es legítimo porque estamos en bandos distintos y cada uno tiene su forma de hacer las cosas en política, pero me parece poco serio dar una declaración sin contrastar con números concretos. Así que me parece que no tiene evidencia para decir que es una gran estafa”.





Ministro Arrau respondió a dichos de Camila Vallejo

Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó entrar en una confrontación directa con la exvocera, aunque defendió la gestión del Ejecutivo.

“Yo no voy a entrar a polemizar con la exministra Vallejo (…) pero cuando cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo, la verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso, en este caso, que pueda haber”, sostuvo.

“Cuando aquí se acusa de improvisación, cada una de las cosas que dijimos en campaña son las que estamos cumpliendo en términos de seguridad”, afirmó.

Asimismo, llamó a evaluar la gestión en función de los resultados. “Yo lo que llamo a la gente es a ver efectivamente los hechos y las cifras concretas de avance en materia de seguridad sin ningún triunfalismo. Nos queda un gran camino por delante para recuperar ese Chile tranquilo y seguro”, concluyó.