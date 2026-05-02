Kast donó parte de su primer sueldo como Presidente: Este es el porcentaje de lo entregado

El equipo del mandatario reveló que tras buscar reducir su remuneración de $7.536.499, finalmente destinó parte de ella a fines solidarios.

Fuentes cercanas al Presidente de la República aseguraron que José Antonio Kast donó parte de su primer sueldo, correspondiente a marzo.

El Portal de Transparencia indica que el mes pasado el jefe de Estado contó con una renta bruta de $7.536.499 y una líquida de $5.554.331.

Según información entregada por el diario El Mercurio, el mandatario analizó reducir su remuneración a través de una modificación legal.

Como no era posible porque implicaba hacer cambios en la Constitución, el presidente Kast recurrió a destinar parte del monto a fines solidarios.





Su entorno reveló que cerca del 20% de su sueldo fue distribuido en tres fundaciones , cuyos nombres no han sido revelados.

No obstante, se especificó que beneficiaría a niños y familias vulnerables, además de organizaciones que desarrollan trabajo comunitario en diferentes regiones de Chile.

Esta decisión, según aseguraron, aplicaría para el resto de su mandato de manera permanente.

Su equipo mencionó la existencia de una lista de instituciones consideradas para los próximos meses, sin detallar sus nombres.