“Te fuiste demasido pronto”: La emotiva despedida de Pangal a arquitecto muerto en trágico accidente

El deportista compartió en sus redes sociales unas fotografías junto a Francisco Vives en diferentes actividades juntos.

Tras revelarse la identidad de los fallecidos que se volcaron en su embarcación mientras hacían pesca deportiva en Toltén, Pangal Andrade salió a despedir a uno de ellos.

Se trata del arquitecto Francisco Vives Brun, quien era amigo del ex chico reality y con quien compartía el gusto por los deportes acuáticos extremos.

A través de sus historias de Instagram, Pangal compartió dos fotografías con el arquitecto, una compartiendo socialmente y otra con su grupo de amigos en una embarcación.

“Te fuiste demasiado pronto, pero tu alegría, tu fuerza y tu corazón bueno vivirán siempre en nosotros“, escribió el deportista junto a los recuerdos de Vives.

A modo de despedida, añadió: “Te vamos a extrañar demasiado“.

Revisa AQUÍ la historia de Pangal Andrade: