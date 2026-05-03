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“Te fuiste demasido pronto”: La emotiva despedida de Pangal a arquitecto muerto en trágico accidente

El deportista compartió en sus redes sociales unas fotografías junto a Francisco Vives en diferentes actividades juntos.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Tras revelarse la identidad de los fallecidos que se volcaron en su embarcación mientras hacían pesca deportiva en Toltén, Pangal Andrade salió a despedir a uno de ellos.

Se trata del arquitecto Francisco Vives Brun, quien era amigo del ex chico reality y con quien compartía el gusto por los deportes acuáticos extremos.

A través de sus historias de Instagram, Pangal compartió dos fotografías con el arquitecto, una compartiendo socialmente y otra con su grupo de amigos en una embarcación.

Te fuiste demasiado pronto, pero tu alegría, tu fuerza y tu corazón bueno vivirán siempre en nosotros“, escribió el deportista junto a los recuerdos de Vives.

A modo de despedida, añadió: “Te vamos a extrañar demasiado“.

Revisa AQUÍ la historia de Pangal Andrade:

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