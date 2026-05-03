Restricción vehicular lunes 4 de mayo: Revisa si podrás circular por la región Metropolitana

Conoce los vehículos con prohibición de tránsito en la capital debido a la restricción vehicular y las multas a las que exponen quienes incumplan la normativa.

Ya comenzó la restricción vehicular 2026, medida que busca disminuir la contaminación ambiental en la Región Metropolitana y cuya aplicación se extenderá hasta el 31 de agosto.



La medida regirá de lunes a viernes de 07:30 a 21:00 horas, excepto festivos.

¿Qué autos tienen restricción este lunes 4 de mayo?

Con sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 8 y 9 .

no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en . Sin sello verde: no circulan los vehículos cuyas patentes terminan en 6, 7, 8 y 9 .

Dentro del anillo Américo Vespucio, todos los vehículos sin sello verde tienen prohibición absoluta de transitar.

¿Qué vehículos deben cumplir con la restricción vehicular?

En la Región Metropolitana, que incluye toda la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, la restricción vehicular afecta a autos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y a motocicletas inscritas antes de ese mismo año.

También rige para vehículos sin sello verde y motocicletas anteriores a 2002.

Restricción vehicular 2026: Conoce el calendario completo

Automóviles, station wagons y similares con sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 8-9

Martes: 0-1

Miércoles: 2-3

Jueves: 4-5

Viernes: 6-7

Para vehículos sin sello verde, según el último dígito de la placa patente:

Lunes: 6-7-8-9

Martes: 0-1-2-3

Miércoles: 4-5-6-7

Jueves: 8-9-0-1

Viernes: 2-3-4-5

Las multas para quienes incumplan la normativa van desde 1 hasta 1,5 UTM, es decir entre $70 mil a $90 mil.