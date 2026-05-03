“Muchísima bronca”: Periodista argentina se llena de recetas tras cuestionar actitud de Pincoya durante partido
La argentina cuestionó a Jennifer Galvarini por usar una bandera chilena durante un partido de Argentina.
Usuarios de las redes sociales han viralizado un polémico momento en que se criticó duramente a Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, por su nacionalidad y su participación en Gran Hermano, Generación Dorada.
Durante el streaming La Noche de los Ex, la periodista Nadia Epstein cuestionó a la chilena por usar la bandera de nuestro país durante un partido de Argentina, lo que le causó “muchísima bronca”.
Sin embargo, algunas de sus frases molestaron a usuarios chilenos, quienes no tardaron en ir a las redes sociales de la comunicadora para dejarle recetas de cocina en modo de protesta.
Los polémicos dichos de Nadia Epstein sobre Pincoya
Conversando sobre la edición actual de GH, Nadia recordó: “Pincoya estaba con la bandera de Chile y nadie le dijo: ‘Che, Pincoya, todo bien, pero ¿te acordás que Chile ayudó a los ingleses a que nos saquen las Malvinas argentinas? No estés con esa bandera acá mientras está el partido de Argentina”.
Molesta con la situación, la periodista agregó: “Como argentina y patriota me da muchísima bronca (…) me pasa con Pincoya, y si fuera Margarita y es chilena, me pasaría lo mismo porque tenemos una historia muy negativa“, comentó Epstein en el programa.
Ante esto, una de sus compañeras le consultó: “¿A ti no te gusta por el simple hecho de que es de Chile?“. La respuesta de Nadia fue escueta: “No, tampoco me gusta como participante“.
Luego de esta situación, numerosas personas comenzaron a acusar a la comunicadora por “comentarios xenófobos” hacia Pincoya, por lo que debió salir a aclarar en su Instagram: “Yo no odio a Chile, yo no odio a los chilenos, yo no conozco el sentimiento de odio”.
Pese a esto, más de 700 personas le comentaron recetas de cocina con los mejores platillos chilenos, por lo que Nadia terminó borrándolos y cerrando la opción de comentar.
@GlamoramaCL miren un streams de @telefe de GH argentina donde participa @pincoyafandom una panelista dice que no le gusta pincoya porque es chilena, porque no le gusta los chilenos!! Abiertamente hizo un comentario xenófobo! https://t.co/f8zzcBNmEx pic.twitter.com/SEWbUHd8d6
— korra. (@Monrrugada) May 3, 2026
Y esta señora avivando la XENOFOBIA en contra de pincoya queee? #granhermano pic.twitter.com/zMYofyT5vg
— Felizx (@feralbe77) May 3, 2026