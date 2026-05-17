Evelyn Matthei la felicitó: Skar Labra sorprende en redes sociales con millonario autorregalo

La ex integrante de Gran Hermano Chile no pudo más de la emoción y con una serie de fotografías anunció la noticia. Revisa a continuación los detalles.

La ganadora de Fiebre de Baile, Skarlet Labra, le reveló a su millón de seguidores en Instagram que decidió darle un poco de independencia a su vida, por lo que se hizo un millonario autorregalo.

Según mostró la creadora de contenido, se trata de un automóvil nuevo de color blanco, el cual sería su primer vehículo.

Recordemos que la joven contó hace unas semanas que finalmente aprendió a manejar y logró sacar su licencia de conducir, sin embargo, aún no había dado indicios de querer comprarse un auto.





El nuevo auto de Skar Labra

“Mi primer autito“, escribió la estudiante de periodismo en su último post, el cual muestra el vehículo de grandes dimensiones que escogió.

Tras dar la noticia, más de 700 personas llegaron a dejarle mensajes por su nuevo logro, recordando el proceso que ha tenido Skar en los últimos años desde que ingresó a la televisión.

“La merenguinave“, “estoy segura de que te verás topísima manejando” y “la vida se encarga de ayudar a la gente buena como tú, este es el comienzo“, le escribieron seguidores.

Asimismo, Evelyn Matthei le dejó un “felicitaciones por este logro”, así como algunos ex compañeros de trabajo también la felicitaron en este especial momento.