¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026? Revisa el calendario escolar según región
En Chile no hay una fecha fija, y las vacaciones de invierno varían dependiendo de cada zona.
Poco a poco las temperaturas son más bajas a medida que se acerca el invierno, donde existe un receso escolar y llegan las tan esperadas vacaciones de este periodo del año.
Aunque cabe señalar que en Chile no hay una fecha fija, y estas varían en sus fechas y duración dependiendo de la región del país.
Tal como venía sucediendo años anteriores, el Ministerio de Educación decidió adelantar las vacaciones de invierno para evitar un mayor peak de enfermedades respiratorias. A pesar de esto, el Mineduc estableció fechas diferentes para cada región.
¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno por cada región?
- Región de Arica y Parinacota: Desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24, regresando a clases el lunes 27.
- Región de Tarapacá: Desde el lunes 13 de julio hasta el viernes 24, regresando a clases el lunes 27.
- Región de Antofagasta: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región de Atacama: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región de Coquimbo: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región de Valparaíso: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región Metropolitana: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región de O’Higgins: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región del Maule: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región del Ñuble: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región del Biobío: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región de La Araucanía: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región de Los Ríos: Desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 3 de julio, regresando a clases el lunes 6 de julio.
- Región de Los Lagos: Desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 17, regresando a clases el lunes 20.
- Región de Aysén: Desde el lunes 6 de julio hasta el viernes 24, regresando a clases el lunes 27.
- Región de Magallanes y la Antártica Chilena: Desde el lunes 29 de junio hasta el viernes 17 de julio, regresando a clases el lunes 20 de julio.