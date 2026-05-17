¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026? Revisa el calendario escolar según región

En Chile no hay una fecha fija, y las vacaciones de invierno varían dependiendo de cada zona.

Poco a poco las temperaturas son más bajas a medida que se acerca el invierno, donde existe un receso escolar y llegan las tan esperadas vacaciones de este periodo del año.

Aunque cabe señalar que en Chile no hay una fecha fija, y estas varían en sus fechas y duración dependiendo de la región del país.

Tal como venía sucediendo años anteriores, el Ministerio de Educación decidió adelantar las vacaciones de invierno para evitar un mayor peak de enfermedades respiratorias. A pesar de esto, el Mineduc estableció fechas diferentes para cada región.





¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno por cada región?