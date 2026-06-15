Daniela Aránguiz reveló romántico acercamiento de exfutbolista: “Me llega un ramo de flores gigante”

La panelista contó que cuando era parte de Mekano, a su camarín llegó un ramo de flores con una invitación de un exseleccionado nacional para ir a una discoteque.

Daniela Aránguiz desclasificó un romántico gesto que tuvo un exseleccionado nacional con ella, cuando daba sus primeros pasos en Mekano.

La panelista reveló que cuando era una adolescente fue sorprendida por un entonces futbolista que se acercó a ella con intenciones amorosas.

Según contó en Sígueme, todo comenzó cuando “yo estaba en Mekano, tenía 17 o 18 años, y me llega un ramo de flores gigante al camarín“.





Reveló identidad del futbolista

La exesposa de Jorge Valdivia contó que las flores venían acompañadas de una tarjeta con una invitación para compartir en un club nocturno.

“Estas flores son para la flor más hermosa del ramillete Mekano. Me encantaría conocerte. Este es mi número de teléfono. Por Favor, llámame. Estaré en la discoteque no sé cuánto”, aseguró Aránguiz.

Finalmente, confesó el nombre del exfutbolista, recordando que el mensaje venía firmado: “Un beso, Frank Lobos”.

Pero el acercamiento con el Mundialista Sub 17 de La Roja no quedó ahí, ya que Daniela aceptó la invitación y fue hasta el VIP de la discoteque para conocer a admirador, aunque la relación no prosperó.

Según contó, en ese entonces optó por saludarlo e irse rápidamente. “Hola, vine a agradecerte las flores, pero me tengo que ir“, aseguró haberle dicho.