Nuevas medidas de seguridad en WhatsApp: Implementan nombre de usuario para evitar compartir el número de teléfono
La medida responde al aumento de estafas y suplantaciones de identidad.
WhatsApp inició una de las actualizaciones que, según dicen, es la más importante de su historia.
Ahora la aplicación permite crear un nombre de usuario, el que incluso puede estar conectado a sus redes sociales.
Esta función promete reforzar la privacidad y cambiar la forma en que millones de personas se conectan a diario.
Para ello no es necesario compartir el número de teléfono, dado que la medida surge como respuesta al aumento de estafas y suplantaciones de identidad.