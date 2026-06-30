WhatsApp deja atrás el número de teléfono: Cómo reservar el nombre de usuario
La aplicación de mensajería habilitó una nueva función que te permite chatear y realizar llamadas sin necesidad de dar tu número de teléfono, manteniendo la privacidad de los usuarios.
WhatsApp inició con la implementación de una nueva herramienta: La utilización del nombre de usuario en reemplazo del número para realizar conversaciones.
La función se desplegará de forma gradual durante los próximos meses. Sin embargo, desde esta semana los usuarios ya pueden reservar su nombre.
Esta iniciativa de Meta busca reforzar la privacidad dentro de la aplicación de mensajería, ya que se podrá establecer conversaciones y enviar mensajes o realizar y recibir llamadas sin necesidad de revelar el número telefónico.
Gracias a esta función, los usuarios podrán unirse a grupos, contactar con servicios o conversar con desconocidos sin exponer información personal.
Cómo reservar tu nombre de WhatsApp
Para activar o reservar tu nombre de usuario en WhatsApp debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a WhatsApp.
- Ve a Ajustes – Cuenta – Nombre de usuario.
- Si ya está disponible la opción, escribe tu alias (como @tu-nombre) y presiona guardar.
- Si el nombre de usuario está disponible, se desplegará una ventana confirmando que será tu nombre en la app.
Una vez que estén disponibles los nombres de usuarios, podrás compartir tu nombre de usuario en lugar de tu teléfono.
Y ojo, que si tu nombre esta reservado, deberán buscar otra combinación para tu perfil en WhatsApp.
¿Por qué no me aparece la opción?
Esta función se está implementando progresivamente y par activarla hay que tener en cuenta que es necesario mantener actualizada la app con las versiones más reciente desde Google Play Store o la Apple App Store.
Al elegir el nombre de usuario existen ciertas restricciones: Meta indicó que no puedes elegir nombres que ya pertenezcan a figuras públicas ni tampoco alias que estén limitados a cuentas de WhatsApp Business.
Junto a esto, se detalla que privados podrán hacer suyos nombres existentes en las plataformas de Instagram o Facebook, dado que ambas son parte del ecosistema de WhatsApp al pertenecer todas a Meta.