Reportan caída mundial de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas

Por redes sociales, usuarios comenzaron a reportar la caída masiva de distintas plataformas.

Durante la mañana de este viernes y a través de redes sociales, usuarios comenzaron a reportar la caída masiva y a nivel mundial de distintas plataformas de redes sociales.

La empresa afectada es Meta, ya que la aplicaciones con inconvenientes son Facebook, Instagram y WhatsApp.

De acuerdo a lo publicado por la compañía especializada Downforeveryoneorjustme, los problemas en estas redes sociales comenzaron pasadas las 9 de la mañana de nuestro país.





Usuarios reportan falla a nivel mundial

Se cayó WhatsApp web, para que sepan — Yayo (@YayoMelendez) June 12, 2026