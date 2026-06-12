Reportan caída mundial de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas
Por redes sociales, usuarios comenzaron a reportar la caída masiva de distintas plataformas.
Durante la mañana de este viernes y a través de redes sociales, usuarios comenzaron a reportar la caída masiva y a nivel mundial de distintas plataformas de redes sociales.
La empresa afectada es Meta, ya que la aplicaciones con inconvenientes son Facebook, Instagram y WhatsApp.
De acuerdo a lo publicado por la compañía especializada Downforeveryoneorjustme, los problemas en estas redes sociales comenzaron pasadas las 9 de la mañana de nuestro país.
Usuarios reportan falla a nivel mundial
Se cayó WhatsApp web, para que sepan
— Yayo (@YayoMelendez) June 12, 2026
⚠️#Se Cayó #Facebook. 😂🤣 pic.twitter.com/mBchshd9M3
— InfosChile (@INF0SCHILE) June 12, 2026
¿Se cayó Instagram y Facebook? O ¿Solo es mi cuenta?
— Fernando Bello G. ▲ (@Fernandbello) June 12, 2026