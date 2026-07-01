Adultos mayores sufren doble golpe delictual en solo horas: Portonazo terminó en estafa por WhatsApp

La PDI investiga un robo con intimidación en Conchalí que derivó en una estafa por suplantación de identidad. Los responsables habrían engañado a cercanos de las víctimas mediante mensajes de WhatsApp.

Un adulto mayor fue víctima de un violento portonazo en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, luego de ser interceptado por cinco delincuentes armados cuando llegaba a su domicilio.

El hecho no solo terminó con el robo de su vehículo, sino también con una estafa que afectó a familiares de la víctima.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el asalto ocurrió cuando el hombre ingresaba su automóvil al estacionamiento de su vivienda. En ese momento fue abordado por cinco sujetos encapuchados, aparentemente menores de edad , quienes portaban armas de fuego y armas blancas.

Los delincuentes intimidaron a la víctima y le exigieron las llaves del vehículo. Tras obtenerlas, intentaron ingresar a la vivienda para sustraer más especies, pero no lograron concretarlo debido a las medidas de seguridad de la propiedad.





Publicaron aviso en redes sociales y terminaron estafados

Tras el robo, el matrimonio afectado, junto a familiares, comenzó una campaña en redes sociales para intentar obtener información sobre el paradero del automóvil.

Sin embargo, en medio de esa búsqueda recibieron llamados telefónicos de desconocidos que terminaron derivando en una nueva afectación para la familia.

Según se informó, los delincuentes lograron acceder a la cuenta de WhatsApp de la pareja de la víctima (también adulta mayor) y comenzaron a contactar a familiares solicitando ayuda económica.

Creyendo que se trataba de los afectados por el portonazo, algunos cercanos realizaron transferencias que alcanzaron los $200 mil.

De esta forma, además del robo con intimidación, la investigación considera una estafa cometida mediante la suplantación de identidad a través de la aplicación de mensajería.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenidos, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los autores del portonazo y la posterior estafa. La investigación quedó a cargo de la PDI por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.