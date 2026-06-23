“Me prohibió que…”: Paula Pavic llegó a audiencia con anillo de compromiso y Marcelo Ríos reaccionó tajantemente

El extenista se querelló por injurias graves y dejó en claro su posición tras ver el anillo.

Este martes se llevó a cabo la audiencia judicial de Chino Ríos contra Paula Pavic, luego de que el extenista se querellara por injurias graves.

Esto debido a las múltiples declaraciones que ha dado Paula en medios de comunicación tras su separación, donde aseguró, entre otras cosas, que él la estaba “asfixiando económicamente”.





¿Paula Pavic se casa?

Sin embargo, la llegada a tribunales de Paula no estuvo exenta de polémica, puesto que la mujer llegó con un anillo de compromiso.

El hecho quedó plasmado en la cuenta de Instagram de la periodista Carolina “Caco” Saavedra, no obstante, Pavic declinó revelar quién se lo regaló.

Aunque se especuló que podría ser Camilo Huerta, Paula dejó en claro que “Marcelo Ríos me prohibió que me casara con él”.

Respecto de la audiencia, Pavic dejó en claro que “son trámites; o sea, yo siento que cuando uno no hace nada con mala intención ni nada que cree que está mal, no tengo por qué preocuparme”.

“Es una lata porque hay que venir a estos trámites o pagar abogados y cosas, pero al final confío mucho en la justicia divina”, concluyó.

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