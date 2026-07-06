Cuatro sismos sacuden a Santiago y la zona centro del país en 15 minutos: Revisa magnitud del temblor

Según informó el Centro Sismológico el epicentro del movimiento telúrico fue en la Quinta región y también fue percibido en Santiago.

Al mediodía de este lunes se percibió un sismo de mediana intensisdad, de magnitud 5.2 en la zona centro del país, específicamente en la región de Valparaíso.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN), el primer movimiento telúrico ocurrió a las 12:15 horas de este 6 de julio.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 34 kolómetros al noroeste de Quintero, región de Valparaíso.

De acuerdo al organismo, el temblor se registró a una profundidad de 26 kilómetros.

Hora Local: 2026/07/06 12:15:52, mag: 5.2, Lat: -32.59, Lon: -71.81, Prof: 26.5, Loc : 33.7 km al NO de Quintero — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 6, 2026

Seguidilla de sismos

Minutos después, a las 12:18 un nuevo sismo de magnitud 4.6 tuvo lugar 28 kilómetro al noroeste de Quintero a 28 kilómetros de profundidad.

PRELIMINAR Hora Local: 2026/07/06 12:18:11, mag: 4.6, Lat: -32.65, Lon: -71.76, Prof: 26.19, Loc: 25.75 km al NO de Quintero — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 6, 2026

El tercer temblor ocurrió a las 12:21 horas y según el Centro Sismológico Nacional alcanzó una magnitud de 3.7 .

Al igual que los anteriores, su epicentro tuvo lugar a 34 kilómetros al noroeste de Quintero, región de Valparaíso, a 28 kilómetros de profundidad.

Finalmente, a 12:31 se percibió un cuarto movimiento telúrico de magnitud 2.8 , 33 kilómetros al noreste de Quintero.